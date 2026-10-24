Олешки готують до евакуації: коли почне діяти перемир'я і що воно передбачає

Росія та Україна домовилися про режим тиші в Олешках. Перемир'я покликане забезпечити евакуацію цивільних з прифронтового міста, яке місяцями страждає від голоду.

24 Канал розповідає усе, що відомо про оголошене перемир'я в Олешках.

Коли розпочнеться режим припинення вогню?

23 жовтня Білий дім повідомив, що Україна та Росія погодилися на тимчасове припинення вогню в Олешках. Домовленості вдалося досягти за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Спочатку повідомлялося, що режим тиші має запрацювати 29 жовтня. Однак згодом Генштаби України та Росії оголосили про припинення вогню з 27 жовтня. Українська сторона визначила початок режиму тиші на 03:00 за київським часом.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян,

– йшлося у заяві українського Генштабу.

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що для безпечного проїзду гуманітарної колони проведуть інженерну розвідку.

Речник Кремля Дмитро Пєсков припустив, що евакуація може тривати кілька днів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що операція з деблокування Олешок та околиць розпочнеться найближчим часом.

За його словами, будуть створені постійні гуманітарні коридори для евакуації людей і доставки допомоги.

Арахамія підкреслив, що ключову роль у переговорах щодо Олешок відіграли Папа Римський та перша леді США.

Як діятиме перемир'я в Олешках?

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, сторони домовилися про:

припинення вогню;

доставку гуманітарної допомоги;

розмінування доріг і забезпечення безпечного виїзду цивільних із міста.

Режим тиші діятиме не лише в Олешках, а й на маршрутах проведення гуманітарної операції.

Операцію проводитимуть поетапно. Кожен етап може тривати від одного до кількох днів. Українська сторона повідомлятиме про їхні результати.

Лубінець пояснив, що головне завдання – дістатися до міста та створити умови, за яких люди зможуть безпечно евакуюватися. Мешканці самі вирішуватимуть, куди виїжджати – до України чи Росії.

Насамперед потрібно забезпечити доступ до міста та можливість безпечно залишити небезпечну територію.

Тим часом Меланія Трамп заявила, що представники обох країн планують відвідати місцевих жителів, з'ясувати їхні потреби та допомогти охочим виїхати.

За її словами, роботу команд України та Росії супроводжуватиме незалежна американська медіаорганізація, яка документуватиме перебіг операції.

Водночас залишається незрозумілим, як саме організують проїзд до міста та знешкодять міни. Наразі дістатися до Олешок суходолом можна лише з території, контрольованої Росією.

Що відомо про ситуацію в Олешках?

Олешки опинилися в ізоляції через війну та своє розташування.

Місто розташоване на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона, який контролює Україна. Відстань між ними по прямій – близько 9 кілометрів.

Олешки російські війська окупували ще у 2022 році. Дістатися до міста складно: мости через Дніпро зруйновані, а дороги з інших напрямків небезпечні або непрохідні.

17 жовтня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що в Олешках залишаються заблокованими близько 1700 людей.

Росіяни замінували єдину дорогу, якою можна виїхати з міста, та контролюють її ударними дронами. Також вони відбирали їжу у людей, яку їм скидали українські військові за допомогою БпЛА.

За словами очільниці міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, постачання продуктів до міста немає з 26 травня. Через нестачу їжі в деяких родинах почали їсти собак і бур'яни.