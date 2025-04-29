"Перемир'я" Путіна на 9 травня: в ISW сказали, яку вигоду отримає Росія

28 квітня очільник Кремля запропонував тимчасове перемир'я з 8 по 10 травня. В Інституті вивчення війни пояснили, навіщо воно потрібно російському диктатору.

У Кремлі наголосили, що це тимчасове припинення вогню демонструє нібито готовність Росії до мирних переговорів без будь-яких передумов. Речник Кремля Пєсков заявив, що Москва обмінюється з США інформацією щодо "перемир'я" на 9 травня й охарактеризував його як "вияв доброї волі" Росії, передає 24 Канал.

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Навіщо Путіну перемир'я на 9 травня

9 травня Москва готується прийняти значну кількість іноземних високопосадовців із країн колишнього СРСР, Латинської Америки, Азії та Африки. І Путін, ймовірно, прагне уникнути ударів України під час цих урочистостей.

В ISW підкреслююють, що запропоноване диктатором припинення вогню на "день перемоги" не включає жодних додаткових моніторингових механізмів. Тому пропагандисти, ймовірно, скористаються браком таких механізмів для поширення необґрунтованих звинувачень на адресу України, як це було під час "великоднього" та "енергетичного" перемир'я.

Російські офіційні особи, схоже, не зацікавлені в створенні ефективних механізмів моніторингу або прозорих умов для перемир’я, ймовірно, тому, що Кремль отримує вигоду з використання нечітких і розмитих умов припинення вогню як інформаційної зброї проти України.

Путін використовує односторонні припинення вогню для досягнення інформаційних і тактичних переваг в Україні – всупереч меті Дональда Трампа, який прагне використати загальне припинення вогню як крок до тривалого й сталого миру.

Путін, схоже, навмисно оголошує перемир'я під час великих релігійних і військових свят, щоби змусити Україну прийняти його або ризикувати виглядати непоступливою в очах Заходу.

Одностороннє оголошення перемир'я також дозволяє Путіну відвернути увагу від своєї відмови від 30-денного перемир'я, запропоноваого США й Україною, та підтримувати ілюзію зацікавленості в мирних переговорах, зберігаючи при цьому повний контроль над умовами та часом будь-якого перемир'я.

Відомо, що російські війська використали великоднє перемир'я для обстрілів і розвідки українських позицій – з метою підготовки до майбутніх наступів. Імовірно так само вони діятимуть і під час "травневого" перемир'я.