Путін не вперше оголошує "перемир'я", прикриваючись хрестами: що він задумав

Російський диктатор Владімір Путін, оголосивши "перемир'я" на Різдво, мав на меті зовсім інші цілі, аніж реальне перемир'я для відзначення свята. Російське зло щороку грає на почуттях вірян, продовжуючи вбивати ні в чому не винних людей.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, з 2014 року українці спостерігають, як росіяни щоразу оголошують різдвяне "перемир'я", яке використовують для передислокації своїх військ та підготовки до бойових дій.

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Що конкретно роблять росіяни

За словами Романа Світана, ЗСУ здатні бачити усі дії росіян на окупованих територіях на відстані 50 — 70 кілометрів, а тому, будь-які переміщення окупантів будуть знищуватись.

На даний момент, російські війська розосереджені на дивізійну глибину до 40 кілометрів. В основному вони розташовані у селах в районі півдня Донецька, від Донецька до Маріуполя, від Маріуполя до Гуляйполя, під Вугледаром.

Після 7 – 8 січня вони планують піти в локальні наступи

Полковник ЗСУ впевнений, що піля Різдва російські військові підуть у нові наступи ти спробують з оновленими силами захопити нові українські території.

Зараз починають рухатись, готуються після 7-8 числа перейти в деякі локальні наступи. Це чудово видно, видно район Вугледару. Скоріш за все, там буде один з таких моментів, оскільки туди ще й ПВК міністра оборони "Редут" перекинута, а це – штурмовики,

– сказав Роман Світан.

Окрім Вугледару, росіяни готують до прориву в районі Соледару, Кремінної, Сватового та в сторону Куп'янська. За словами полковника ЗСУ, ніхто з українського командування не залишить це без протидії.

"Ніхто, ясна річ, з українського командування не залишить це без певних протидій. Готуємось ми й до цього, в тому числі до руху росіян, і виконуємо свої наступальні завдання там, де зараз дозволяє погода", – зазначив Світан.

Як Росія використовує 36 годин "перемир'я"

Як зазначив військовий експерт, за час так званого перемир'я Росія може перекинути тижневий запас боєприпасів. Оскільки українська артилерія знищує склади з боєприпасами, які розташовані близько до лінії фронту, для росіян це велика проблема.

За ці пару днів російські війська будуть займатись поповненнями боєприпасів та переміщенням важкої техніку. ЗСУ відслідковують усі ці переміщення та спробують знищити техніку під час переміщення або вже на нових позиціях.

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Окрім цього було помічено початок заходу груп мобілізованих. Українське військово-політичне керівництво попереджало про 200 000 тисяч мобілізованих, яких готувались перекинути в Україну. Нині почався процес їх заведення на окуповані частини України на 40 – 50 кілометрів від лінії фронту.

Військовий експерт Світан розповів про дії росіян під час Різдва: дивіться відео

Окупантів заводят батальйонно частинними групами за прикладом такої, яка була знищена у ПТУ в Макіївці.

"Останній тиждень видно захід від одного до трьох батальйонів на добу на територію України. Причому йдуть з технікою. Це вже не прості піхотні частини, це вже мотопіхотні. Тобто вони все ж поставили на колеса певну техніку", – зазначив Світан.

Після Різдва ці групи будуть переміщатися ближче до фронту

Оскільки Україна не погоджувалась на "перемир'я", то ЗСУ продовжують знищувати ворога попри їхні плани. Росіяни виконують свої цілі з переміщення, а тому вони зараз більш вразливі, тож військовий експерт передбачає, що в ці дні "концерт Кобзона" відвідає більше росіян, ніж в будь-який інший час.

Також цей період свят небезпечний спецопераціями ФСБ, які, ймовірно, підірвуть якусь церкву, щоб звинуватити Україну.

"ФСБ працює, вони проведуть обов'язково проведуть певні дії, кожен рік це відбувається, підірувуть одну-дві церкви або якихось будинків молитви, щоб створити інформаційний посил про те, що під час богослужінь люди гинуть від українських або натівських снарядів", – сказав Роман Світан.

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