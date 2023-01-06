Річ зовсім не у Різдві: чому Путін оголосив "перемир'я" і до чого тут Китай

Путін запроваджує "перемир'я" на 36 годин і закликає українську армію зробити те саме, "щоб православні відсвяткували Різдво".

Насправді Путін просто не в силі зіпсувати Різдво

Така любов до православних у Путіна проявилася відразу після розмови з відомим поборником християнства – Реджепом Ердоганом.

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По-перше, радимо Владіміру Путіну купити календар. Різдво насправді вже пройшло.

По-друге. Чомусь, коли православні у Києві святкували Новий рік, то Путін зі штанців і свого броніка вистрибував, тільки б сплюндрувати і зіпсувати свято. А тут раптом "треба нормально відсвяткувати". Так і сказав би "нема більше ракет, не можу зіпсувати ще і Різдво". Чесніше було б.

Чи зможе ця пропозиція перетягнути Захід на сторону Росії

І по-третє, перемир'я на свята, навіть релігійні, це величезне лицемірство. Тобто до свят і після свят можна вбивати, насилувати, влаштовувати геноцид. Але от на свята треба помолитися і відпочити з благосними обличчями. Це типове лицемірство, заміна принципів і суті релігії на форму. Коли є ритуали, але немає сенсу. Як до війни багато українських корупціонерів на Великдень одягали вишиванку і перлися до московського патріархату із благосними пиками, наче вони не крали всі дні до цього.

Що означає пропозиція Путіна? По-перше, що "силушки" вже нема. З липня Росія активізувала все і всіх, щоб добитися зупинки вогню і фіксації здобутих результатів. Це – ще один прояв. Путін буде використовувати його, щоб роздати методички своїм агентам зі словами: "Дивіться, ми за мир. Це українці кровожерливі й хочуть крові християнських дітей".

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Чи допоможе це Путіну перетягнути громадську думку на Заході на свій бік? Навряд, але він все одно спробує.

По-друге, це демонстрація товаришу Сі Цзіньпіну: "Батя, я стараюсь". Але поки старається мало. Треба більше західних танків, щоб він постарався по-справжньому. Тоді й буде справжній мир, а не лицемірна пропозиція: "Давайте вбивати вже після свят".