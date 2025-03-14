"Лише димова завіса": очільник МЗС прокоментував слова Путіна про припинення вогню

Очільник Кремля Владімір Путін не відкинув пропозицію США щодо перемир'я. Проте висунув цинічні умови.

Натомість Україні одразу ж погодилася на припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

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Що заявив Сибіга про Путіна

Сибіга наголошує на тому, що Україна погодилася на пропозицію 30-денного перемир'я, адже вона прагне миру. На його думку, саме в цьому полягає різниця між нею та країною-агресоркою.

Ось різниця. Україна сказала "так" пропозиції США про припинення вогню. Бо Україна хоче миру. Путін замість того, щоб сказати "так", висуває різні умови. Україна прагне припинення війни. Путін прагне продовжити війну. Решта його слів – лише димова завіса,

– пояснює Сибіга.

Зазначимо, що російський диктатор Владімір Путін вимагає гарантій для Росії у випадку затишшя. Зокрема, він прагне, щоб під час перемир'я Україна "не проводила мобілізацію, не готувала солдатів та не отримувала зброю". Окрім цього, Путін бідкається, що буде важко визначити, "де і хто порушив можливе припинення вогню".