10 квітня, 09:02
Зеленський відповів, чи можливі великоднє перемир'я з Росією й обмін полоненими

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Президент Зеленський заявив удень 9 квітня, що на Великдень Україна пропонувала перемир'я, але відповіді від Росії не отримала.
  • Увечері 9 квітня росіяни заявили, нібито перемир'я буде. А потім і Зеленський сказав, що Україна готова до дзеркальних кроків. 

Не зрозуміло, коли відбудеться обмін полоненими з Росією, хоча раніше мовилося, що це має бути. Володимира Зеленського запитали щодо можливих термінів. Також він висловився про великоднє перемир'я.

Про це ішлося під час зустрічі президента із журналістами 9 квітня. Його відповідь передає 24 Канал

До теми 1193 дні полону: щемливі історії повернення військовополонених і родин зниклих безвісти 

Коли буде обмін полоненими і чи можливе перемир'я на Великдень? 

Україна кілька разів пропонувала росіянам перемир'я. 9 квітня Зеленський сказав, що не бачить відповіді на українську нашу пропозицію припинення вогню на Великдень.

Зверніть увагу! Пізно ввечері 9 квітня російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що Путін оголосив великоднє перемир'я. Воно має початися з 16:00 11 квітня і тривати до кінця дня 12 квітня. Росія має "зупинити бойові дії на період великоднього перемир'я, але бути готовою відповідати".

За кілька хвилин після півночі реакцію на це опублікував і Володимир Зеленський. Він вказав, що Україна давно готова до дзеркальних кроків і неодноразово про це заявляла. Також президент України наголосив, що людям потрібен Великдень без загроз, і що Росія має шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Перемир'я зараз може вдатися, на мій погляд, на Близькому Сході та в Затоці (країнах Перської затоки – 24 Канал). Слава Богу, якщо там не будуть люди гинути, 
– сказав Зеленський. 


Додамо! Ситуація на Близькому Сході нестабільна. Якщо 8 квітня США й Ірану вдалося домовитися про перемир'я, то вже за кілька годин сусіди Ірану заявили про обстріли, а сам Тегеран – про удар по його НПЗ. Також Ізраїль обстрілює Лівію, мовляв, на цю країну перемир'я не поширюється. Тож поки що не відомо, а чи буде мир у регіоні. 

Щодо обміну відповідь Зеленського була короткою. 

Зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес. Але будемо робити все, щоб повертати наших людей, 
– висловився глава держави. 

Важливо! Військовий експерт Денис Попович в ефірі 24 Каналу заявив, що варто уникати людних місць. Російська агентура працює, і є загроза терактів на Великдень

Останні заяви про обміни полоненими 

  • 22 березня Володимир Зеленський сказав, що після зустрічі делегацій у США можливе продовження обмінів полоненими. 5 березня обмін військовополоненими пройшов у форматі 200 на 200, а 6 березня – 300 на 300. 

  • 26 березня очільник Офісу Президента Кирило Буданов висловився так: сподівається побачити великий обмін військовополоненими на Великдень. Україна вдячна США та ОАЕ, які беруть активну участь у процесі. 

  • 8 квітня стало відомо, що в Україні вперше з'явиться спеціальний посол з питань військовополонених. Прізвище наразі не оприлюднили. 

  • 9 квітня в Україну повернули тіла 1000 загиблих військових.