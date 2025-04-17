Будемо бачити хвилі наступів і ракетних ударів, – Зеленський про підготовку Росії до переговорів

Україна готова підтримувати режим всеосяжного припинення вогню. Втім, Росія не бажає миру, а навпаки – готується до наступальних дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський висловився щодо припинення вогню

На брифінгу український лідер наголосив, що підтримує режим всеосяжного припинення вогню. Разом з тим, Росія не прагне мирних переговорів чи перемир'я. Ба більше, натомість Кремль планує нові наступальні дії та ракетні удари.

Ми вважаємо, що Росія не готова (до припинення вогню та перемир'я – 24 Канал), тому що зацікавлена зробити кілька хвиль наступів, захопити якомога більше квадратних кілометрів, щоб підняти градус. І більше атак (ракетних ударів – 24 Канал),

– заявив Зеленський.

За словами президента, Росія демонструватиме це у різних форматах. Зеленський наголосив, що ворог буде підігрівати та загострювати ситуацію на полі бою, аби в момент остаточних перемовин бути у сильнішій позиції.

Водночас Зеленський зауважив, чим ближче президент США Дональд Трамп буде до введення серйозних санкцій проти Росії та покарання росіян за порушення режиму припинення вогню, тим ближче країни будуть до перемир'я.

До слова, за 30 днів так званого "енергетичного перемир'я", Росія вже 30 разів його порушувала. Лише протягом доби 16 квітня росіяни вдарили по енергооб'єктах Херсонщини та Миколаївщини.