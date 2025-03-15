Зеленський сказав, що робитиме Україна, якщо Росія порушить режим тиші

Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного повного перемир'я. Володимира Зеленського запитали, як реагуватиме Київ та його союзники, якщо Росія порушить режим припинення вогню.

Наразі від Кремля не надійшло згоди на 30-денне перемир'я. Владімір Путін висунув нові вимоги. Журналісти поцікавилися у Зеленського, якими будуть дії Україна на порушення тиші з боку Росії, якщо перемир'я таки буде досягнуто, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Глава держави зауважив, що в угоді про перемир'я має бути вказаний точний термін, аби Росія не змогла "гратися у вічний заморожений конфлікт".

"Якщо Кремль порушить режим тиші, то українці продовжать захищати свою Батьківщину", – відповів Зеленський.

Нагадаємо, що у Білому домі відмовилися називати будь-які механізми примусу, які США будуть готові застосувати проти Росії, якщо вона порушить мирну угоду.

До слова, під час скандальної зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті український президент підкреслив, що наша країна потребує дієвих гарантій безпеки. Він наголосив, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню. У відповідь президент США лише роздратувався. Він сказав, що Путін, мовляв, не порушить угоду, бо його поважає.