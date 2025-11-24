Про реакцію військових розповів командир стрілецького батальйону 3-ї ОШБр Богдан Корженко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Що кажуть в ЗСУ про можливе перемир'я?

За словами Богдана Корженка, псевдоновини та чутки про перемир'я негативно впливають на українських військових та армію загалом.

Командир додав, що подібні заяви політиків можуть підштовхнути бійців до думки про те, як "десь пересидіти", замість того щоб зосередитися на бойових завданнях.

Переговори, на думку Корженка, мали б проходити "більш кулуарно". Надмірна увага до них, зазначає командир, змушує багатьох військових думати не про війну, а про те, коли буде перемир'я.

Щодо перемир'я у 2026 році, то військовий вважає, що вірити в нього не варто.

Про зупинку війни взагалі не варто думати, а необхідно готуватися до довгої та затяжної війни з союзниками або без них,

– сказав Корженко.

Крім того, командир звернув увагу, що більшість бійців стрілецького батальйону та 3-ї ОШБр є добровольцями, вони здебільшого вірять у перемогу, а не у політичні домовленості. Попри постійні розмови про перемовини, військові не сприймають ці заяви серйозно і продовжують виконувати свою роботу, резюмував Корженко.

