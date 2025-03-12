Не слід забігати вперед, – Пєсков прокоментував пропозицію щодо перемир’я

Керівництво Росії вивчає результати переговорів США та України в Саудівській Аравії. У Кремлі закликають "не забігати наперед" щодо питання 30-денного призупинення вогню.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника Кремля Дмітрія Пєскова.

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У Росії відреагували на результати зустрічі України та США

У коментарі росЗМІ Пєсков закликав не поспішати, говорячи про реакцію Росії на пропозицію щодо негайного 30-денного перемир'я з Україною.

Наразі Кремль ознайомлюється із заявами за підсумками переговорів у Саудівській Аравії, а пізніше, ймовірно, буде готовий відповісти на них.

Речник Владіміра Путіна також додав, що якщо США захочуть провести телефонну розмову з президентом Росії, то вона "буде дуже швидко організована". Однак поки що запиту про спілкування очільників держав немає, як немає і такої домовленості між Москвою та Вашингтоном.

Ми уважно вивчаємо ті заяви, які зроблені за підсумками зустрічі, знайомимося з текстом спільної заяви. Ми також не виключаємо, що може виникнути й тема телефонної розмови на вищому рівні,

– прокоментував Дмітрій Пєсков.

Тим часом видання Reuters пише, що Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію про 30-денне перемир'я та припинення вогню в Україні. Співрозмовник журналістів зазначив, що Росія навряд чи погодиться на це без обговорення умов зі свого боку та отримання гарантій безпеки.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що позиція Кремля будується не за кордоном, а в Москві.