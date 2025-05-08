Російська армія "не чула про перемир'я Путіна": на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень

117 бойових зіткнень вже відбулося на фронті від початку доби. Росія оголосила триденне "перемир'я" з нагоди Дня перемоги, але її ж військові ігнорують заборону на ракетні та наземні атаки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також "Перемир'я" на морі: у ВМС ЗСУ розповіли яка ситуація і чи є загроза обстрілів Росіяни продовжують наступи на різних ділянках фронту Протягом дії оголошеного Владіміром Путіним "перемир'я" обстрілів з боку Росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області: Старикове, Мар’їне, Миропільське, Новодмитрівка, Петрушівка, Нова Слобода, Бруски, Бояро-Лежачі. На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора. Наразі триває ще одне боєзіткнення з ворогом.

українські захисники відбили дві атаки агресора. Наразі триває ще одне боєзіткнення з ворогом. На Куп’янському напрямку росіяни за цей день здійснили три штурми біля Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. На цьому напрямку один бій ще триває.

росіяни за цей день здійснили три штурми біля Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. На цьому напрямку один бій ще триває. На Лиманському напрямку росіяни провели 17 атак поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Тривають ще два боєзіткнення. Яка ситуація на Лиманському напрямку: карта На Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Федорівки ЗСУ зупинили два російські штурми.

в районі Білогорівки та Федорівки ЗСУ зупинили два російські штурми. На Краматорському напрямку захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед біля Часового Яру та Курдюмівки.

захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед біля Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував неподалік Кримського та Торецька.

противник п’ять разів атакував неподалік Кримського та Торецька. На Покровському напрямку окупанти тиснули на позиції української армії 41 раз у районах Олександрополя, Єлизаветівки, Гродівки, Миролюбівки, Даченського, Звірового, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки та Андріївки. Силам оборони вдалося відбити 32 атаки, 9 боєзіткнень досі тривають. Бої на Покровському напрямку: показуємо на карті 8 травня на Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Розлив, Новосілка, Новопіль, Привільне та Бурлацьке. Три боєзіткнення наразі продовжуються.

росіяни здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Розлив, Новосілка, Новопіль, Привільне та Бурлацьке. Три боєзіткнення наразі продовжуються. На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

українські оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед. На Курському напрямку ЗСУ за сьогодні відбили 7 атак росіян. Від початку доби вороги завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 10 КАБів, та здійснили 149 артилерійських обстрілів. На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації за добу не було. Нагадаємо, МЗС України передає країнам-партнерам інформацію щодо порушення росіянами оголошеного перемир'я. ЗСУ діють дзеркально на наступи противника, захищаючи українську землю.