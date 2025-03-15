Не хочуть припиняти війну до 2026: ISW проаналізував реакцію Кремля на пропозицію про перемир'я

Російський диктатор відмовляється припиняти вогонь і брати участь у добросовісних переговорах про завершення війни. Це підтверджують, зокрема, заяви Кремля після зустрічі Путіна зі спецпосланником Трампа.

Реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню проаналізував американський Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє 24 Канал.

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ISW про реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню

Аналітики наголосили, заяви Кремля після зустрічі Путіна зі Стівом Віткоффом підкреслюють відмову диктатора від американсько-української пропозиції про припинення вогню й подальше небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо завершення війни.

Пєсков заявив, що Путін прийняв спецпосланника США ввечері 13 березня. Рупор Кремля повторив, що російський диктатор нібито "підтримує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні", втім, цинічно додав, що є "питання, на які потрібно відповісти разом".

Також Пєсков сказав, що диктатор надав Віткоффу інформацію для передачі Трампу. Заявив, Росія та США розуміють, що Путін і Трамп повинні провести розмову, і визначать деталі телефонної розмови в майбутньому.

В ISW зауважили, що Кремль, ні уряд США не надали додаткових подробиць про цю зустріч станом на цей звіт.

Акцент Пєскова на прямій розмові між Путіним і Трампом і постійна відмова Путіна прийняти запропоноване Україною та США припинення вогню свідчить про те, що Путін, ймовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні і затягнути їх,

– наголосили аналітики.

Також додали, що нещодавні заклики Путіна до прямої телефонної розмови з Трампом є лише останнім кроком у спробах кремлівського диктатора поставити Росію та США як рівних на глобальній арені.

Російські інсайдерські джерела нещодавно зазначили, що Путін прагне затягнути переговори про тимчасове припинення вогню. Останні публічні заяви диктатора узгоджуються з цими твердженнями.

До речі, витік документів аналітичного центру, близького до п'ятої служби ФСБ, свідчить про те, що Кремль не бажає погоджуватися на припинення вогню в Україні раніше 2026 року.

Напередодні, 12 березня, в ISW оцінили, що ці витоки російських інсайдерських джерел могли бути навмисними й частиною російської переговорної стратегії, яка має на меті підштовхнути США до перегляду угоди з Україною щодо тимчасового припинення вогню.

Також аналітики зауважили, американська розвідка продовжує оцінювати, що Путін не бажає закінчувати війну й залишається відданим ідеї завоювати Україну. Це узгоджується з довгостроковою оцінкою ISW щодо цілей диктатора в Україні й небажання вести переговори сумлінно.

У The Washington Post з посиланням на власні джерела писали, що секретні звіти розвідки США свідчать про те, що Путін залишається відданим своїй меті, – "домінувати" в Україні. Також видання зазначило, що в оцінці американської розвідки від 6 березня 2025 року зроблено висновок, що диктатор як і раніше налаштований "утримувати владу" над Україною.

Чинні та колишні офіційні особи США заявили WP, що якби Путін таки погодився на тимчасове припинення вогню, Росія використала б це, аби відпочити й переоснастити свої сили. Також зазначили, що диктатор, швидше за все, порушить угоду й безпідставно звинуватить Україну в порушенні перемир'я.

4 представники західної розвідки і 2 представників Конгресу повідомили NBC 18 лютого, що розвіддані США і їхнії союзників показують, що Путін досі прагне контролювати всю Україну. Немає розвідувальних даних, які б свідчили про те, що російський диктатор справді готовий до мирної угоди.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль зберігає свої давні цілі в Україні, які означають повну капітуляцію України, і Кремль зберіг свою експансіоністську риторику, попри нещодавні переговори з адміністрацією Трампа про мир в Україні", – наголосили аналітики.