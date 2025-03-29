Бойові дії наближаються до завершення, перемир'я можливе до Великодня, – The Telegraph
- Обидві сторони прагнуть зміцнити свої позиції на фронті перед можливими переговорами; припинення вогню може настати до Великодня.
- Аналітик Тім Коллінз відзначив, що про це свідчить зокрема активність українських військ в прикордонні Бєлгородської області Росії.
Обидві сторони прагнуть зміцнити свої позиції на фронті перед можливими переговорами. Це вказує на ймовірну перспективу припинення вогню, яке може настати до Великодня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал колишнього офіцера британського спецпідрозділу SAS, військового оглядача Тіма Коллінза для The Telegraph.
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Коли може настати припинення вогню
За словами Тіма Коллінза, і Україна, і Росія намагаються захопити якнайбільше території перед переговорами. Про це свідчить зокрема активність українських військ в прикордонні Бєлгородської області Росії.
Аналітик підкреслив, що ця операція менша за масштабом, ніж бої в Курській області, але вона продовжується. За його словами, на Бєлгородщині бійці ЗСУ не бояться ризикувати дефіцитною західною бронетехнікою.
Коллінз також відзначив зростання активності росіян, які намагаються будь-якою ціною розширити контроль над українською територією та не зважають на втрати.
Усе це свідчить про те, що обидві сторони визнають наближення завершення бойових дій: українці використовують цінне західне обладнання для зміцнення своїх позицій і впливу, а Путін кидає в бій, на його думку, "непотрібні" роти поранених у відчайдушній спробі досягти переваги перед жорсткими переговорами в сталінському стилі,
– підсумував Тім Коллінз.
До слова, раніше верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що, попри переговори в Саудівській Аравії, ситуація на війні в Україні навпаки лише погіршилася. За його словами, кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб зростає, а бойові дії – посилюються.