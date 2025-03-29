Бойові дії наближаються до завершення, перемир'я можливе до Великодня, – The Telegraph

Обидві сторони прагнуть зміцнити свої позиції на фронті перед можливими переговорами. Це вказує на ймовірну перспективу припинення вогню, яке може настати до Великодня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал колишнього офіцера британського спецпідрозділу SAS, військового оглядача Тіма Коллінза для The Telegraph.

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Коли може настати припинення вогню

За словами Тіма Коллінза, і Україна, і Росія намагаються захопити якнайбільше території перед переговорами. Про це свідчить зокрема активність українських військ в прикордонні Бєлгородської області Росії.

Аналітик підкреслив, що ця операція менша за масштабом, ніж бої в Курській області, але вона продовжується. За його словами, на Бєлгородщині бійці ЗСУ не бояться ризикувати дефіцитною західною бронетехнікою.

Коллінз також відзначив зростання активності росіян, які намагаються будь-якою ціною розширити контроль над українською територією та не зважають на втрати.

Усе це свідчить про те, що обидві сторони визнають наближення завершення бойових дій: українці використовують цінне західне обладнання для зміцнення своїх позицій і впливу, а Путін кидає в бій, на його думку, "непотрібні" роти поранених у відчайдушній спробі досягти переваги перед жорсткими переговорами в сталінському стилі,

– підсумував Тім Коллінз.

До слова, раніше верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що, попри переговори в Саудівській Аравії, ситуація на війні в Україні навпаки лише погіршилася. За його словами, кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб зростає, а бойові дії – посилюються.