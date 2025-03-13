Не тільки вихід з Курщини: що може вимагати Путін в обмін на 30-денне затишшя

Україна вже погодилася на 30-денне перемир'я у війні. Тепер усі чекають на рішення диктатора Владіміра Путіна. І у нього є певна дилема.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих груп Олексій Буряченко, зауваживши, що умовний "м'яч" зараз дійсно на боці Росії. Україна та США погодили базові умови припинення вогню на 30 днів. Це збентежило Кремль. Вони до кінця не знають, що робити.

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Чого очікувати від Росії

Як наголосив Буряченко, з одного боку, Росія не захоче зараз йти на перемир'я, поки остаточно не стабілізує ситуацію на ті й же Курщині. З іншого боку, вони не можуть грубо відмовитися від пропозиції Сполучених Штатів.

З високою ймовірністю, Путін погодиться на перемир'я. Але він буде тягнути час, щоб повністю вирішити питання Курської області,

– сказав Буряченко.

Деякі західні ЗМІ припускали, що в обмін на тимчасове перемир'я Путін захоче, аби Штати перестали надавати військову допомогу Україні. Але це буквально абсурдний прогноз, який далекий від реальності.

Попри це, Путін може вимагати часткового скасування деяких санкцій від Сполучених Штатів. Або ж принаймні, аби це питання постало на порядку денному у США та Європі, якщо Росія продемонструє, що готова припинити війну.

Можливо, США погодять це питання з європейськими партнерами. Наприклад, введуть часткове зняття санкцій з відкладеною дією. Тобто, якщо Росія покаже "імпульс" до примирення та готовність завершити гарячу фазу війни без планів нового нападу, тоді, можливо, частина санкцій буде знята. Це те, що може виторгувати Путін,

– вважає Буряченко.

Нагадаємо, найближчим часом спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф поїде до Росії. Там він спробує переконати Кремль погодитися на перемир'я. Вже є повідомлення, що літак Віткоффа приземлився в Москві.