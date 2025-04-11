"Перемир'я" по-російськи: за місяць Україну атакували тисячі БпЛА, ракет та КАБів, – Сибіга

11 квітня минає місяць так званого "перемир'я" в енергетиці та на морі. Україна погодилася на ці умови, запропоновані США 11 березня в Джидді, але Росія – ні.

Натомість у Кремлі ще й висунули свої вимоги та посилили терор проти мирного населення України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

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Росія – єдина перешкода для миру

Сибіга розповів, що з 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні:

майже 70 ракет різних типів,

понад 2200 безпілотників "Шахед",

понад 6000 КАБів.

Це були відповіді Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції, продовження терору. Вже протягом місяця, можливо, існували заходи тиші та зміцнення довіри для просування справедливого миру, якого хочуть досягти США, Європа та інші партнери,

– написав міністр.

На цьому шляху лише Росія залишається єдиною перешкодою для миру і єдиним джерелом війни.

"Нам не потрібно чекати ще місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що лише у ніч на 11 квітня майже 40 безпілотників атакували Україну. Внаслідок обстрілу постраждала Дніпропетровщина, Донеччина та Житомирщина.