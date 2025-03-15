Не впевнений, що 30 днів режиму тиші буде достатньо для мирної угоди, – Зеленський
- Зеленський заявив, що 30 днів режиму тиші може бути недостатньо для укладення угод про наступні кроки мирного врегулювання.
- Україна прагне залучити до переговорів Європу, яка гарантує її економічну стабільність та фінансує армію.
- Домовленості мають бути чіткими, щоб не дати Росії можливості заморозити війну, інакше Україна продовжить оборону.
Зеленський зазначив, що у термін 30 днів, коли йдеться про перемир'я, потрібно укласти угоди про наступні кроки мирного врегулювання. Президент не впевнений, що цього часу достатньо.
Україна хоче залучити до переговорів Європу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.
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Чому у перемир'ї йдеться саме про 30 діб
Режим припинення вогню або тиші пропонується на 30 днів. Зеленський підкреслює, що за цей час потрібно укласти угоду про наступні кроки мирного процесу.
Я не можу бути на 100% впевненим, що 30 днів буде достатньо,
– додав Зеленський.
Він сказав, що з українського боку цього достатньо, але переговори складні, адже вони тристоронні. Щобільше, Україна хотіла б залучити в них Європу. Саме європейські партнери сьогодні гарантують економічну стабільність України, фінансують її армію.
За словами Зеленського дуже важливо, щоб домовленості були чіткими і не давали Росії шансу заморозити війну. Якщо ж вона ці договори порушить, Україна буде оборонятися й надалі.