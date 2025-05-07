Небо Росії дзеркально неспокійне, – Зеленський про актуальну пропозицію України щодо перемир'я
- Зеленський заявив про справедливу "дзеркально неспокійну" ситуацію в російському небі.
- Україна пропонує припинення вогню на щонайменше 30 діб, однак противник продовжує свої атаки.
Українська пропозиція щодо припинення вогню на щонайменше 30 діб залишається актуальною. Однак наразі від Росії жодної відповіді, лише нові удари.
Тож небо країни-агресорки – абсолютно справедливо "дзеркально неспокійне". Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні в середу, 7 травня, передає 24 Канал.
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Що заявив Зеленський
Український президент згадав про нічну ворожу атаку дронами й балістичними ракетами. "Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне", – наголосив він.
Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів,
– зазначив Зеленський.
За його словами, саме це чітко демонструє, що джерелом війни є Росія, яка має закінчити свою агресію. Правосуддя світу також працюватиме – повільно, але невідворотно.
Нагадаємо, уночі 7 травня дрони вразили 2 заводи російського оборонно-промислового комплексу, вибухи пролунали в Московській і Тульській області. Упродовж доби російська ППО нібито збила 524 ударні БпЛА.