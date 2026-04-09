У Кремлі відповіли, чи можливе перемир'я на Великдень
- Президент України запропонував перемир'я на Великдень, але Путін досі не прокоментував цю ініціативу.
- Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що верховний головнокомандувач Росії не приймав жодних рішень щодо перемир'я.
Президент України Володимир Зеленський раніше запропонував запровадити перемир'я на Великдень. Однак, станом на 9 квітня, російський диктатор Путін досі цю ініціативу не прокоментував.
Про таке заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".
Дивіться також "Відповімо дзеркально": Україна запропонувала Росії енергетичне перемир'я
Що про перемир'я кажуть у Москві?
ЗМІ поцікавились у речника, чи планується цьогоріч Великоднє перемир'я з Україною, зазначивши, що в минулому році президент України оголошував триденне припинення вогню на свято.
Тоді Пєсков відповів, що наразі "верховний головнокомандувач жодних рішень не приймав".
Нагадаємо, 6 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Росії пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на Великодні свята. Однак після цього окупаційні війська завдали масованого удару по Одещині, де загинуло трьоє людей, а 18 – постраждали.
Чому Росія відхилить тимчасове припинення вогню?
Зеленський зауважив, що ворог не розділяє цей особливий період у році. Також він додав, що Росія може фінансово дозволити собі війну, тож сама шукати миру не буде. Єдиний варіант зупинити російську воєнну машину – збільшити санкційний тиск та посилити удари по нафтовій промисловості.
Фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов у коментарі 24 Каналу прогнозував, що цьогорічч Великоднє перемир'я не настане. За його словами, тимчасовий мир покаже світові, що Путін не спроможний відбивати українські атаки. Водночас і Силам оборони не варто скидати темпи своєї кампанії проти російських НПЗ. Богданов вважає, що лише шляхом збройного тиску можна змусити Росію відмовитись від війни.