Путін заявив про нібито відновлення бойових дій після "перемир'я", хоча вони й не припинялися

Кремлівський диктатор 21 квітня зробив низку цинічних заяв щодо так званого "великоднього перемир'я". Серед іншого, сказав, що бойові дії нібито "відновилися".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

Зверніть увагу "Великоднє перемир'я": усі заяви України і Росії та що відбувається на лінії фронту

Цинічні заяви Путіна про "великоднє перемир'я"

Путін оголосив про "відновлення" бойових дій. Також абсурдно заявив, що Росія нібито завжди "добре ставиться до перемир'я". Нібито саме тому країна-агресорка і виступила з ініціативою на Великдень.

Диктатор додав, мовляв, Москва "сподівається", що українська сторона "також" позитивно ставиться до мирних ініціатив. Також воєнний злочинець цинічно заявив, що пропозиція щодо перемир'я розглядалася Києвом нібито "як гра долями".

Зауважимо, такі заяви – чергова цинічна брехня Путіна. Адже бойові дії не "відновилися", – вони не припинялися взагалі. Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші.

Як росіяни порушували обіцянки режим тиші

2935 разів за добу. Саме стільки російські загарбники порушили обіцянку Путіна про "великоднє перемир'я".

Найбільше обстрілів і штурмових дій агресора зафіксували на Покровському напрямку. На Курському – також не поширилася російська обіцянка повної тиші.

Загалом на фронті відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій. Зокрема, 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів окупанти застосовували FPV-дрони.

До речі, під прицілом агресора вкотре опинялися цивільні. Зокрема, після оголошеного Путіним "перемир'я" російські військові продовжили терор Херсонщини. У Станіславі росіяни вбили чоловіка 1967 року народження.

На Великдень біля Костянтинівки Донецької області окупанти атакували авто Гуманітарної місії "Проліска". Постраждали цивільні.

На Торецькому напрямку українські захисники потрапили в засідку. На жаль, є загиблі.

Зверніть увагу! Україна одразу погодилася на "великоднє перемир'я". Президент наголосив, що наша держава діятиме дзеркально, – на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари.



Також Володимир Зеленський закликав до повного й безумовного припинення вогню на 30 днів. Однак, Росія не погодилася. Це доказ того, що агресор хоче не миру, а продовження війни.