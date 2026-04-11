"Пасхальне перемир'я" Путіна: Зеленський розповів, як реагуватиме Україна

О другій половині дня 11 квітня розпочнеться дія так званого "пасхального" перемир'я. Президент України відповів, що буде, якщо росіяни його порушать.

За словами Володимира Зеленського, Київ визначив, як реагуватиме на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Він наголосив, що Україна відповідатиме ворогу "тієї ж монетою".

Що буде, якщо Росія порушить перемир'я на Великдень?

Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей,

– пояснив глава держави.

Він уточнив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

Президент обговорив з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Російській стороні повідомили, що Україна діятиме дзеркально. Окрім того, ворог знає, що вона готова до продовження перемир'я після Великодня.

Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є,

– заявив Зеленський.

До слова, у Кремлі вже відповіли, що продовжувати перемир'я після Великодня не будуть.

Нагадаємо, що Путін оголосив про тимчасове припинення вогню з 16:00 11 квітня (за московським часом) до 13 квітня.

Зверніть увагу! Експерт Юрій Романюк вважає, що це був не добровільний крок Кремля. За його словами, Володимир Путін пішов на це під тиском – зокрема міжнародних партнерів і, ймовірно, релігійного чинника. На це вказує і дивний формат рішення: перемир'я почалося не з початку доби, а з 16:00.

