Військовий щиро відповів, чи потрібне українській армії припинення вогню

Процес перемовин щодо можливого завершення війни Росії проти України за посередництвом США триває. Проте навіть, якщо вдасться досягти перемир'я, не можна виключати, що Москва порушить домовленості – як робила неодноразово.

Про це 24 Каналу розповів майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко, зазначивши, що воює з 2014 року і вже бачив одне перемир'я з росіянами. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню вже давно можна було досягти, якби партнери посилили тиск на Росію, адже відповідна пропозиція США давно залишається без відповіді Кремля.

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Готові воювати, але стомились

Кожубенко наголосив щодо можливих домовленостей з окупантами, що будь-які підписи, поставлені ними на папері, нічого не варті.

Проте як би я цього не хотів – перемогти та вигнати їх за "поребрик", ми зараз не витягуємо цю катку. Нам треба невеличка перерва,

– підкреслив він.

Перепочинок, на думку майора НГУ, необхідний для того, щоб достатньо відновити сили української армії. А вже після можна вести або дискусії з позиції сили, або вирішувати питання політичним шляхом.

Зверніть увагу! Перемир'я може стати дуже небезпечним для економіки Росії. Кремль поставив її на військові рейки, зробивши залежною від війни. Якщо бойові дії припиняться, то, як вважає видання The Wall Street Journal, це буде "економічним ризиком для Кремля".

Армія та хлопці на передовій, за словами Дмитра Кожубенка, готові воювати до кінця. Однак вони стомилися, і це також варто розуміти.

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Нагадаємо, що на думку політолога Максима Несвітайлова, перемовини щодо завершення російсько-української війни триватимуть недовго – місяця два. Несвітайлов припустив, що переговорний процес завершиться загостренням ситуації та ескалацією – розв'язанням тих питань, які не зуміло вирішити міжнародне право та інституції, за допомогою сили.