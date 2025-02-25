Перемир'я у війні може бути досягнуте найближчими тижнями, – Макрон

Перемир'я у війні Росії проти України можливе найближчими тижнями. Ймовірно, це стане передумовою для повноцінних переговорів про мир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю Fox News.

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Коли може настати перемир'я

Ведучий під час інтерв'ю поцікавився у Макрона, чи згоден він з оцінкою Дональда Трампа, що між Україною та Росією може настати мир найближчим часом. У відповідь на це президент Франції погодився, що дійсно найближчими тижнями у війні може настати перемир'я. Однак він наголосив, що це лише стане передумовою для майбутніх повноцінних переговорів про мир.

Я сподіваюся. І думаю, кожен пам'ятає про всі втрати й те, через, що проходить український народ останні три роки й вони лише захищають свою територію і суверенітет,

– наголосив Макрон.

Президент Франції також додав, що прихід Трампа до Білого дому значно змінює "правила гри". Зокрема, здатність США до стримування дає можливість взаємодіяти з Росією. Саме тому Макрон вважає, що перемир'я можливе вже в "осяжному майбутньому".

Втім, він непокоїться, що швидкий мир з Росією може бути небезпечним. Макрон нагадав, що у 2014 році країни вже домовлялися з Кремлем про мир, однак окупанти продовжували порушувати його протягом 8 років, а після – почали повномасштабну війну.

Мене турбує те, що ми повинні рухатися швидко і нам потрібне припинення вогню, яке можна оцінити та перевірити, а також повноцінні переговори,

– додав французький лідер в інтерв'ю.

Тому Макрон наголошує, що перемир'я, яке цілком ймовірно може настати найближчими тижнями, продемонструє істинні наміри Росії та її готовність бути відданою власним обіцянкам.

Раніше Дональд Трамп заявив, що вже незабаром війна Росії проти України може закінчитися. Президент США повідомив, що "розумні рішення" можуть допомогти зупинити війну вже найближчими тижнями.

Крім того, у Білому домі повідомили, що "дуже скоро" можуть відбутися зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним, а також з українським президентом Володимиром Зеленським. Наразі деталі щодо можливих зустрічей залишаються невідомими.