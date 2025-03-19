Зеленського спитали, що робитиме Україна, якщо США визнають окуповані території російськими

Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" України на майбутніх мирних переговорах. Президент сказав, на що ніколи не погодиться.

Нещодавно ЗМІ писали, що нібито президент США розглядає можливість визнання Криму та інших окупованих територій російськими. У Зеленського під час пресконференції з президентом Фінляндії поцікавилися, чи це може це зірвати майбутню мирну угоду, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Президент зауважив, що будь-які перемовини – це дуже крихка можливість закінчити війну, особливо, якщо це стосується росіян, які наразі демонструють неготовність до миру.

Глава держави назвав питання територій одним із чутливих і складних питань на майбутніх переговорах.

Першим кроком, на думку Зеленського, однаково має стати припинення вогню, навіть, якщо до нього треба буде пройти певні етапи на кшталт тиші на морі та у небі. Після цього вже можна буде переходити до інших питань, зокрема щодо територій.

Для нас "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо,

– наголосив Зеленський.