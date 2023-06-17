Стало несподіванкою: Путін підло підставив Лукашенка ядерною зброєю

Під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї вже розташована на території Білорусі. На цинічні заявив кремлівського диктатора відреагував Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. За його словами, ситуація з перекиданням російської тактичної зброї у Білорусь серйозно змінилась.

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Ультиматум Росії

Як зазначив білоруський опозиціонер, дії самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка – це дії безвідповідальної істоти, яка всупереч волі свого народу хоче здати Білорусь Росії.

Лукашенко хотів повернути ядерну зброю, яку Білорусь віддала після підписання Будапештського меморандуму. Ймовірно, він все ж таки сподівався, що матиме контроль над російською ядеркою у своїй країні. Однак Росія поставила ультиматум, що разом зі зброєю до Білорусі перекинуть російських військових.

"Це стало для Лукашенка несподіванкою. І всі спроби пояснити, що ми тут самі справимось й дамо раду – марні. Росіяни сказали, обов'язково комплект – ракети разом із солдатами. А це такий троянський кінь, який невідомо коли спрацює", – зазначив Бульба.

Чи перекинула Росія стратегічний комплекс "Тополь-М" у Білорусь: дивіться відео

Ядерка у Білорусі

Протягом останніх чотирьох днів йшло активне перекидання ядерних боєприпасів. Також є непідтверджена інформація, що росіяни разом з "Іскандерами" нібито перекинули два ядерних комплекси "Тополь-М".

РТ-2ПМ2 "Тополь-М" – це російський ракетний комплекс стратегічного призначення з міжконтинентальними балістичними ракетами. Радіус роботи 12 000 кілометрів.

Навіщо чи для чого це зробили важко сказати, адже для нього не принципове розташування – Калінінград, Гомель чи Казань. Можливо це ІПСО чи хочуть налякати,

– наголосив білоруський опозиціонер.

Відомо, що країна-агресорка знімає з чергування "Тополь-М" й замість нього ставить комплекс "Ярс-С". Відповідно "Тополь-М" треба кудись прибрати, тому їх вирішили перекинути у Білорусь.

Що відомо про переміщення ядерної зброї у Білорусь

Кремлівський диктатор Владімір Путін сказав, що ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.

16 червня Путін заявив про переміщення частини ядерної зброї до Білорусі. Він зазначив, що це тільки перша частина, і згодом Лукашенкові передадуть більше боєголовок.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що станом на вечір 16 червня не має жодної інформації, що підтверджує початок реального переміщення ядерної зброї до Білорусі.

"Ярс-С" – модернізований ракетний комплекс, характеристики якого були розкриті у 2021 році. Комплекс може уражати цілі на дальності до 10 000 кілометрів. Носій може нести від 3 до 4 бойових блоків потужністю 300-500 кілотонн або 6 блоків потужністю 150 кілотонн кожен.