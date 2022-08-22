Українцям не варто сподіватися, що перемога – це вигнати російських солдатів "за поребрик"

Хочу ще раз зупинитися на двох важливих речах: причина війни та сутність перемоги. Причина війни полягає не в російськомовності окремих регіонів України, не в поведінці НАТО і не в тих або інших вчинках тих або інших українських президентів.

Безодня війни

Говорячи так, ми повторюємо тези російської пропаганди. За останній час росія воювала в Грузії та Сирії, де ніхто не розмовляв російською й ніхто не провокував.

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Єдина причина війни полягає в тому, що імперія жива, поки розширюється. Щойно вона зупиняється – починає розсипатися. Це актуально не лише для російської імперії, а й для всіх імперій модерного часу.

Вільного простору для розширення вже нема, тож єдиний шлях – це захоплювати незалежних сусідів, як це робив нацистський Райх. Україна – найбільш цінний ресурс поруч, а імперії розглядають все навколо як ресурс. У них немає друзів, у них є пожива.

Перемога не має компромісів

Перемога полягає не в тому, щоб просто вигнати російських солдатів "за поребрик", забезпечивши імперії комфортний перепочинок перед наступною хвилею агресії. Перемога полягає в тому, щоб імперія ніколи більше не становила загрозу існуванню України. Ми не можемо воювати в кожному поколінні.

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Тому всі розмови про те, що "спочатку перемога, а потім боротьба з корупцією", "спочатку перемога, а потім судова реформа", "спочатку перемога, а потім економічна свобода", "спочатку перемога, а потім культура", – всі ці розмови є небезпечною помилкою.

Без боротьби з корупцією, без судової реформи, без економічної свободи, без культури тощо перемоги просто не буде. Адже для перемоги потрібні союзники, гроші та такий образ майбутньої країни, де хочеться жити і куди треба повертатися.

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