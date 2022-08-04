Зеленський застеріг, що перемога путіна у війні може обернутися третьою світовою війною

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо росія таки виграє війну проти України, тоді розпочнеться третя світова війна.

Під час онлайн-зустрічі з представниками африканських ЗМІ Володимир Зеленський розповів, що трапиться зі світом, якщо путін таки переможе. Про це повідомляє 24 канал.

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Якщо переможе путін, у світі почнеться хаос

Глава держави наголосив, що якщо росії таки вдасться перемогти Україну, то інші диктатори розв'яжуть собі руки та розпочнуть інші війни.

Якщо путін переможе в цій війні – це початок третьої світової війни. Я в цьому впевнений – великі автократії світу почнуть робити те саме,

– сказав Зеленський.

Президент України переконаний, що у тоді світі буде хаос. І вже спровоковані росією харчова небезпека, енергетична криза та війна – це лише початок.

Вибачте, але це квіточки у порівнянні з тим, що буде. Не дай боже, щоб росія перемогла в цій війні. Скільки можна ставати на цій самій граблі?,

– наголосив президент.

Зараз випливає, що весь світ не може зупинити одну людину

Володимир Зеленський наголосив, що у свободи немає ціни, тож кремль не зможе підкупити волю українців нафтодоларами. Він підкреслив, що українці стоятимуть до кінця. А коли ця війна закінчиться залежить лише від об'єднання світу довкола України.

Кожна держава об'єднується навколо України, але уявляє вона себе, бо завтра може бути те саме у цій державі. Не дай Боже. Скільки ще потрібно воєн президенту росії?,

– риторично запитав Зеленський.

При цьому він додав, що є речі про які треба думати тверезо. Те, що зроблено, вже зроблено й ніхто цього не пробачить і не забуде, оскільки це повернути неможливо. Володимир Зеленський не розуміє, чому світ дозволяє одній людині вести таку криваву війну. Але ми, українці, ніколи цього не пробачимо і будемо нести цю історію, розповідаючи її своїм дітям.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував те, що росіяни нібито хочуть мирних переговорів. Президент пояснив, що якби росія дійсно закінчити війну, вона не стягувала б зараз додаткові резерви на Південь України та не вбивала б ні в чому невинних цивільних українців.

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