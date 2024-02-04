Трамп ображений за першу каденцію: як розгортаються передвиборчі баталії в США

У Сполучених Штатах Америки взимку 2024 року відбудуться президентські вибори. Провідні політики вже висловлюють побоювання щодо перемоги колишнього президента США Дональда Трампа.

Однак важливо не тільки те, хто стане наступним очільником Білого дому, а й те, яку позицію займатиме його оточення. Про це 24 Каналу сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Від персоналій дійсно багато залежить, але також залежить і від професіоналів, які незалежно від партійної приналежності, все одно відстоюють традиційну американську позицію, яка часто навіть не змінюється, залежно від того, хто в більшості демократи чи республіканці", – зазначив Чаленко.

Особиста образа Трампа

Трамп дуже ображений за першу каденцію та результати виборів 2020 року. Апогей був у січні 2021 року, коли більшість з оточення Трампа вирішили не підтримувати його у боротьбі за президентське крісло й не відстоювали його точку зору, що все фальсифіковано. Тому в експрезидента США є особиста образа.

Перша каденція президентства Трампа показала, що все залежить від його оточення. На сьогодні ми не знаємо, хто є пропонованою кандидатурою, наприклад, на посаду віцепрезидент, також невідомо щодо Держсекретаря,

– мовив політолог.

За його словами, подається, що нібито Трамп перший, хто дав Україні Javelin як летальну зброю, але все було дещо інакше. Йому разом з тодішнім Держсекретарем Рексом Тіллерсоном не один місяць пояснювали необхідність передання Україні летальної зброї. Врешті-решт, коли їх дотиснули, то Трамп настояв, аби ця зброя не була передана коштом американських платників податків, а щоб за неї Україна заплатила повною мірою.

Він відстоював свою точку зору, але водночас ми побачили вплив оточення. Зараз виникає питання, наскільки оточення Трампа, не дивлячись на його особисті образи та бачення, зможе нав'язати йому проамериканську політику в темі України,

– зазначив Чаленко.

На його думку, від цього залежатиме подальша співпраця України зі Сполученими Штатами. Якщо Трамп буде все ж таки перемагати, то якраз все залежатиме від можливості збалансувати діяльність його адміністрації для того, щоб не створювати додаткові лінії розколу.

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