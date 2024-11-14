Поводить себе, наче співпрезидент: Маск почав сильно дратувати оточення Трампа

Союз Трампа з Маском виглядає нестабільним через роздратування в його команді. Чимало союзників новообраного президента вважають цей зв’язок ризикованим.

Протягом останнього тижня Ілон Маск активно висловлював свої політичні думки на платформі X, зокрема щодо депортації мігрантів і скорочення державних витрат. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на NBC.

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Що відомо про взаємостосунки між Трампом і Маском

11 листопада він написав про "продуктивний день роботи перехідної команди", звертаючись до Говарда Латника, генерального директора Cantor Fitzgerald, одного з двох радників, які очолюють цю команду.

Маск також поділився фотографіями з Мар-а-Лаго, зокрема знімком з родиною Трампів, де одна з онучок Трампа виклала на X спільне фото з мільярдером, назвавши його "майже дядьком".

Він поводиться так, ніби він співпрезидент, і переконується, що всі це знають. І він впевнений, що бере на себе велику заслугу за перемогу президента,

– зазначило одне з анонімних джерел близького оточення Трампа.

Деякі радники Трампа висловили стурбованість щодо стилю Маска, зазначаючи, що його агресивний підхід може нашкодити його позиціям у довгостроковій перспективі, оскільки він не враховує важливість стриманості в політиці Трампа. За словами джерел, Маск начебто просуває власний порядок денний, замість того щоб підтримувати стратегію Трампа, і намагається призначити людей на ключові посади через лояльність до нього.

Попри ці занепокоєння, на зустрічі з республіканцями Трамп висловив теплі слова на адресу Маска, похваливши його за відданість кампанії та час, який він витратив на вибори. Трамп також жартував про те, що Маск не дає йому спокою, хоча законодавці наголосили, що це була просто жартівлива заява.

Зверніть увагу! Варто зазначити, що між Маском і Трампом давно існують напружені стосунки, навіть попри їхнє теперішнє зближення. У 2022 році Маск радив Трампу завершити політичну кар’єру і "відійти на заслужений відпочинок", на що Трамп тоді відповів, що Маск нічого не вартий без державної підтримки.

Зараз у соціальних мережах активно обговорюють майбутнє цих стосунків і висловлюють сумніви щодо тривалості їхнього альянсу, зважаючи на амбіції обох. Втім, Маск уже отримав певну вигоду після виборів: акції Tesla зросли більш ніж на 15% з минулої середи.

Вплив Маска на Трампа