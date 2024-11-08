У Пентагоні окреслили, що буде з допомогою Україні до та після інавгурації Трампа

Дональд Трамп переміг на президентських виборах. У Пентагоні окреслили, що це означатиме для України.

У Пентагоні заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена планує використати усі залишкові кошти для програм з підтримки України. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг заступниці речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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Україна буде отримувати допомогу

За її словами, наразі в Міноборони є близько 4 мільярдів доларів на програму президентських повноважень і приблизно 2 мільярди доларів на ініціативу сприяння безпеці України.

За першою, Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США, за другою зброю замовляють у виробників.

Сінгх сказала, що й надалі буде надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації.

Водночас доставка зброї до України може займати певний час: усе залежить від наявності на складах США.

Також вона зазначила, що в Міноборони США завжди розглядають можливості, які потрібні Україні на полі бою. Втім, немає набору нових засобів чи нових речей, які потрібні.

Що буде після зміни влади

Після зміни влади у США нова адміністрація працюватиме з Конгресом над формуванням політики щодо майбутньої підтримки України. Сінгх наголосила, що Україна має підтримку від обох партій.

Республіканці та демократи взяли на себе зобов’язання перед Україною у вигляді голосів та грошей. Нова команда працюватиме з Конгресом, і в Конгресі є підтримка, щоб продовжувати допомагати Україні,

– сказала заступниця речника.

За її словами, Україну підтримують не тільки США, а й інші країни і це видно на зустрічах у форматі "Рамштайн".