"З мусорами домовився": чого буде боятись Путін після виборів у США

Диктатор Владімір Путін, ймовірно, підтримував Дональда Трампа. Свого часу він вже раз розрахував на нього, але все з тріском провалилося.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що в Росії побоюються наслідків після виборів у США.

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Путін не знає, що буде далі

Як наголосив Шейтельман, Путін достеменно не знає, чого очікувати далі. Очевидно, що він розповідав своєму оточенню, що має хороші відносини з Трампом. Але чи це так – є багато питань.

В Кремлі Путін розповідав своїм соратникам, що все розрулив; що домовився з Трампом. Це скоріш за все неправда. Він просто продавав це своїй банді. Розповідав, що у нього "всьо схвачєно з "мусорами". У 2016 році він теж це говорив. Навіть думав, що Трамп визнає Крим за Росією. Але не вийшло,

– сказав Шейтельман.

Звісно ж, усі прокремлівські ЗМІ просували думку, що Трамп буде вигідним для Росії. Але насправді Путін сам не розуміє, чого очікувати від нього.

Додамо, що Дональд Трамп виграв президентські вибори у Сполучених Штатах. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. Президент Володимир Зеленський вже привітав Трампа з перемогою на виборах. Він цінує його підхід до миру через силу.