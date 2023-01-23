Україна може перемогти вже у 2023 році: Зеленський назвав важливі передумови
Джерело:Президент України
Україна точно переможе у повномасштабній війні, яку розпочала проти неї майже рік тому Росія. Цього можливо досягти вже у 2023 році, якщо будуть забезпечені 2 важливі умови.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Борисом Джонсоном та студентами. Про які передумови мовиться – розповідає 24 Канал.
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Які передумови мав на увазі президент Зеленський
Напередодні, у День Соборності України, президент України та член британського парламенту Борис Джонсон провели зустріч зі студентами з усіх регіонів України, а також з представниками Військового інституту КНУ. Подія відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Володимир Зеленський запевнив, що Україна точно переможе у цій повномасштабній війні. Щоб це сталося у 2023 році, необхідно виконати 2 важливі умови: зберігати єдність і місць зсередини та ззовні.
Швидкість (Перемоги – 24 Канал) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну,
– пояснив президент.
Слова президента Зеленського підтвердив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На думку політика, для завершення війни найперше, що потрібно, – це якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю, що і збираються робити справжні союзники української держави.
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Зеленський заявив, що Путін готує новий наступ на Україну
- В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують новий наступ. За його словами, він може початися з будь-якого боку.
- "Путін думає, де на нас наступати. Ми думаємо, де захищатимемось. Це зовсім різні сприйняття світу й підходи" – підкреслив президент. Володимир Зеленський додав, що війну як проблему має усвідомити весь світ, а не лише Україна.
- Президент вважає, що Путін може наступити на Сході чи Півдні країни. Такі припущені обґрунтовані тим, що російський диктатор ставив собі за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.