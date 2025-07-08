Це гарантує перемогу України: всього 3 кроки Європи можуть наблизити поразку Росії у війні

У Європі пройде низка зустрічей, які спрямовані на пошук подальших кроків щодо підтримки України. У разі рішучих та консолідованих рішень, Росія може відчути серйозні наслідки.

Україні потрібно дипломатично сприяти тому, аби Європа зрозуміла, що Росія загрожує і їй. Політолог та керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко в етері 24 Каналу заявив, що цього можна добитися на наступних зустрічах з європейськими лідерами.

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Як гарантувати перемогу України проти Росії

Невдовзі Україна проведе низку зустрічей з європейськими партнерами. 10 та 11 липня у Римі запланована Конференція з відновлення України, на яку має приїхати і спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Також 10 липня вже у Великій Британії має відбутися нова зустріч "коаліції охочих", де зберуться представники 30 країн.

Припускаю, що говоритимуть про реалізацію пропозиції України щодо купівлі американської зброї. Паралельно цікаво, чи синхронізовано проведуть зустрічі в Італії та у Великій Британії. Це буде знаково і визначатиме, чи справді це про планування спільних наступних кроків, чи намагання розв'язати тактичні питання,

– зазначив Ігор Чаленко.

Звісно, для України важливо, аби Європа усвідомлювала, що у нас спільний ворог і боротися з ним необхідно разом. На думку політолога, є три головні складові успішної протидії російської агресії:

збільшення постачання озброєння Україні;

посилення санкцій на Росію;

дипломатичний тиск.

"Це три кити, які гарантуватимуть нам стратегічну перемогу. Якщо ми не будемо відступати від них, це допоможе нейтралізувати російську загрозу не лише для України. Адже зараз є ймовірність нової агресії росіян на країни НАТО, яку ще й може стимулювати Китай", – зауважив політолог.

Мовиться про попередження генсека НАТО Марка Рютте. Нещодавно він повідомив, що Китай може заохотити Росію до нападу на одну з країн Альянсу, у такий спосіб відвернувши увагу блоку від власної підготовки нападу на Тайвань. До слова, раніше Рютте прогнозував, що Росія може вдатися до військової агресії проти Естонії.