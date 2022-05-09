Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України, – нове звернення Зеленського 9 травня

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення до 9 травня. Він наголосив, що Україна обов'язково переможе у цій війні, як перемогла над нацизмом у Другій світовій.

Зеленський нагадав, як 24 серпня 2021 року ми усією країною відзначали 30-річчя нашої Незалежності. Хрещатиком йшли наші військові та техніка, а в небі летіла "Мрія".

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Війна двох світоглядів

Президент процитував слова великого українського філософа Григорія Сковороди: "Немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого, ніж удаваний друг." Цю істину, за словами Зеленського, ми добре зрозуміли 24 лютого, коли на нас напав вдаваний друг.

Це війна не двох армій, це війна двох світоглядів. Варварів, які ракетами обстрілюють музей Сковороди, і думають, що ними можна знищити нашу філософію,

– додав глава держави.

Ця філософія дратує та лякає росіян, бо вона їм чужа. Все тому, що вона полягає у свободі – ми вільні люди, які йдуть своїм шляхом.

Не віддамо ні клаптика землі та історії

Зеленський каже, що на цьому шляху сьогодні ми ведемо війну та не віддамо ні клаптика своєї землі.

"Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ні клаптика своєї історії", – додав президент.

Ми пишаємось своїми предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. Тому президент наголосив, що нікому привласнити та анексувати цю перемогу ми не дозволимо.

Мільйони українців боролись з нацизмом

Ворог мріяв, що ми відмовимось відзначати 9 травня та перемогу над нацизмом, аби слово "денацифікація" отримало шанс. Однак з нацизмом боролись мільйони українців. Нацистів вигнали з Луганська та Донецька, з Ялти та Сімферополя, від окупантів звільнили Херсон, Маріуполь, Мелітополь та Бердянськ. Вони вигнали нацистів з усієї України, але ці міста особливо надихають нас та дають віру, що ми точно проженемо окупантів.

У День перемоги над нацизмом ми боремось за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємось, що переможемо,

– переконаний Зеленський.

Ми розумніші на одну книгу – підручник з історії

Зеленський пояснив, у чому наша перевага над загарбниками: ми розумніші на одну книгу – це підручник з історії України. Українці б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати та робили правильні висновки.

Зеленський зауважив, що 24 лютого Росія почала наступ – наступ на ті самі граблі, на які стає кожен окупант, що приходить сюди. Наш народ пережив різні війни, але всі мали один фінал.

"Наші землі засівали кулі та снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. У нашому небі літали ворожі стірли та ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Нема кайданів, які можутьс кувати наш вільний дух", – наголосив глава держави.

Над нашим народом не буде панувати жоден загарбник.

Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орду, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог,

– додав президент.

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