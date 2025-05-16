На перемовинах обговорювалась можлива зустріч Зеленського та Путіна, – Умєров

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. Зокрема, сторони обговорювали можливість зустрічі президентів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Україна обговорила з Росією зустріч лідерів

Міністр оборони та глава української делегації у Стамбулі Рустем Умєров зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася, робота над цим питанням триває.

Він також додав, що скоро повідомлять про можливі нові переговори.

Голова російської делегації Мединський заявив, що Москва "приняла до відома" запит на зустріч глав держав.

Окрім цього, Умєров підкреслив, що в української делегації є директива президента. Під час переговорів обговорювалися питання припинення вогню та обміну полоненими. За словами Умєрова, найближчим часом може пройти обмін "1000 на 1000". Точну дату міністр не повідомив. Своєю чергою Мединський також підтвердив підготовку обміну.

Росіяни заявили, що вони "задоволені результатами переговорів з українською стороною".