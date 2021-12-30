Перемовини Байдена та Путіна закінчились: говорили близько години
Джерело:24 канал
Ввечері 30 грудня, у переддень Нового року, очільники США та Росії Джо Байден й Володимир Путін зв'язалися за допомогою захищеної лінії відеозв'язку. Перемовини стартували о 22:55 за Києвом та тривали близько 50 хвилин.
Як раніше повідомляли, дзвінок пройшов у закритому для преси режимі. Про закінчення перемовин повідомили у Білому домі.
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В адміністрації президента США уточнили, що Байден перебував не у Білому домі, а у сімейній резиденції у Вілмінгтоні, що у штаті Делавер.
Американська сторона стверджує, що розмову ініціював очільник Кремля. За інформацією Washington Post, Байден хотів застерегти, що хоча США й надають перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальші "вторгнення".
До слова, журналісти показали фото, на якому Байден розмовляє з Путіним.
Байден говорить з Путіним / Фото Білого дому
Попередня розмова Байдена та Путіна: головне
- Глави США та Росії цього місяця вже мали двогодинну розмову по відеозв'язку. Білий дім та Кремль по-різному оцінили переговори Байдена та Путіна.
- Тоді Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації. У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки.
- Глава Білого дому після спілкування з президентом Росії розповів про деталі переговорів, заявивши, що Путін отримав повідомлення США і все зрозумів.