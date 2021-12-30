Перемовини Байдена та Путіна закінчились: говорили близько години

Ввечері 30 грудня, у переддень Нового року, очільники США та Росії Джо Байден й Володимир Путін зв'язалися за допомогою захищеної лінії відеозв'язку. Перемовини стартували о 22:55 за Києвом та тривали близько 50 хвилин.

Як раніше повідомляли, дзвінок пройшов у закритому для преси режимі. Про закінчення перемовин повідомили у Білому домі.

Важливо У Зеленського пояснили, чого очікують від ймовірної розмови з Байденом

В адміністрації президента США уточнили, що Байден перебував не у Білому домі, а у сімейній резиденції у Вілмінгтоні, що у штаті Делавер.

Американська сторона стверджує, що розмову ініціював очільник Кремля. За інформацією Washington Post, Байден хотів застерегти, що хоча США й надають перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальші "вторгнення".

До слова, журналісти показали фото, на якому Байден розмовляє з Путіним.



Байден говорить з Путіним / Фото Білого дому

Попередня розмова Байдена та Путіна: головне