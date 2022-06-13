Перемовини будуть непрості, – Мусієнко припустив, чого чекати від візиту Шольца, Макрона і Драгі

За інформацією ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Італії Маріо Драгі планують відвідати Київ 16 червня. Від цього візиту можна чекати різного.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що перемовини української влади з лідерами європейських держав, ймовірно, будуть непростими.

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Переговори будуть складними

Це пов'язано з тим, що Шольц, Макрон та Драгі досить неоднозначно демонструють свою підтримку Україні. Дивні заяви та незрозумілі вчинки, як от пропозиції поступитися суверенітетом та територіями, блокування постачання обіцяної зброї чи непевність щодо потенційного членства України в ЄС, змушують сумніватися у їхній щирості та дружніх намірах.

За словами Мусієнка, гості з Європи мають розуміти, що просто приїхати і натиснути на наших політиків, аби ті щось підписали, не вийде. За спиною в української влади є народ, який веде національний спротив та війну за незалежність проти російських окупантів, тож маніпулювати не вдасться.

Можна говорити все, що завгодно, але є реалії. І наші західні партнери також повинні це розуміти,

– підкреслив експерт.

Це означає, що Україна не просто прийматиме гостей, а й чекатиме від них певних дій.

Україні потрібна зброя

Олександр Мусієнко каже, що насамперед українцям хотілося б, аби Шольц, Макрон та Драгі приїхали до нас "не з пустими руками". Звісно, мова йде про зброю, якої потребують військові, аби ефективно боронити рідну землю. Відтак, Україна прагне отримати від європейських партнерів конкретне озброєння:

від Німеччини – артилерію, зокрема 12 гаубиць PzH 2000 та зенітні установки Gepard,

від Франції – артилерійські установки Caesar,

від Італії – артилерія та безпілотники.

Отримання статусу кандидата у члени ЄС

Крім того, важливою та навіть принциповою темою в контексті стосунків України з іншими європейськими країнами є наш майбутній статус кандидата у члени ЄС. Офіційне рішення мають винести до кінця червня, а тим часом, вважає експерт, про це потрібно говорити.

У цьому сенсі може йти дискусія і про безпеку в цілому в Європі, тому що це – абсолютно нерозривно пов'язані речі,

– зауважив Мусієнко.

Підтримка української позиції

Україні необхідно, аби Німеччина, Франція та Італія проявили чітку підтримку української позиції у питаннях, що стосуються війни з Росією. Йдеться про повагу та прийняття вибору українського народу щодо того як, на яких умовах чи в якій перспективі Україна буде завершувати війну та виходити з неї.

Тобто, як підкреслив Мусієнко, від них не мають звучати умови типу того, що Україна має обов'язково прийняти якесь перемир'я чи стабілізувати ситуацію ціною власних територій.

"Приблизно так, як говорять у США чи Британії. Там є чітка позиція – яка буде воля українського народу, таку ми й будемо підтримувати. Тиснути щодо територіальних поступок ніхто не збирається. Тут нам хочеться такого ж", – пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

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