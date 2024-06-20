Є два варіанти примусу: політолог пояснив, як можна залучити Росію до мирних перемовин

Росію не запросили на Саміт миру у Швейцарії, який відбувся 15 – 16 червня. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що до наступного саміту країна-агресорка зможе доєднатись лише, якщо виконає норми міжнародного права.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Росія має вивести свої війська із суверенної території України, лише тоді можна буде говорити про можливість сідати за стіл перемовин. Він зауважив, якщо Владімір Путін не захоче робити цього, то світ має примусити Росію долучитись до формули встановлення справедливого миру та відновлення сили міжнародного права у світовому масштабі.

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Чи виведе Росія добровільно свої війська з України

Володимир Зеленський вважає, що Росія не погодиться добровільно виводити війська, тому доведеться примусити зробити її це.

Залишається два варіанти примусу. Це варіант на полі бою і дипломатичний. Вони повинні працювати синхронно. Дипломатичний ми вже розпочали,

– сказав політолог.

На його думку, партнери України можуть також економічно сприяти послабленню військових потужностей Росії. Зокрема, вводячи реально дієві санкції.

Дій партнерів України

Напередодні самітів, які здебільшого були присвячені Україні, західні країни введені санкції проти Росії та її партнерів.

США ввели нові санкції проти Росії , що вдарило по Московській фондовій біржі. У відповідь на це, у Росії оголосили про припинення торгівлі доларом і євро з 13 червня 2024 року. Також більше не можна торгувати фінансовими інструментами, акціями та дорогоцінними металами, оплачуючи їх цими валютами.

Військові експерти кажуть, що Росія лише у стані поразки чи перед поразкою може піти на перемовини.

Треба, щоб військове постачання від партнерів України було у достатній кількості та вчасно. Лише тоді Росію можна кликати на переговори. Світ має вирішити, що робити з Росією зараз і після її поразки. Поки цього немає, але я сподіваюсь з часом все буде,

– зауважив він.