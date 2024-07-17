Трамп готовий стати посередником між Україною та Росією після перемоги на виборах, – Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився про свою зустріч із Дональдом Трампом. Глава угорського уряду наголосив, що експрезидент США готовий стати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією.

За словами Орбана, це може статися, якщо Трамп переможе на виборах президента Сполучених Штатів, які відбудуться у листопаді цього року. Саме це американський політик сказав угорському прем'єру під час його візиту до США.

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Які деталі розповів Орбан стосовно його зустрічі з Трампом

Угорський прем'єр наголосив, що може з упевненістю сказали, що відразу після перемоги на виборах Дональд Трамп не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника.

Він має для цього детальні та обґрунтовані плани,

– сказав Орбан.

Водночас глава угорського уряду наголосив, що в разі перемоги Трампа на виборах фінансові відносини між ЄС та США щодо підтримки України зміняться.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", – додав він.

До слова, Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді після саміту НАТО у Вашингтоні. У своєму акаунті у соцмережі Х угорський прем'єр повідомив, що з кандидатом у президенти США від Республіканської партії він обговорив шляхи встановлення миру, а також сказав, що Трамп "збирається розв'язати цю проблему".