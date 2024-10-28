"Ми проти третьої війни": Зеленський пояснив, чому Україна не підтримує замороження конфлікту

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не підтримує замороження війни з Росією через побоювання її повторної агресії. Натомість потрібна чітка мирна угода з відповідним покаранням для агресора та гарантіями для України.

Замороження конфлікту з Росією раніше вже призводив до ще більш масштабної конфронтації, пояснив Зеленський в інтерв'ю виданню The Times of India.

Дивіться також Це не про мир, – Зеленський про тих, хто був на саміті БРІКС, хоч заявляв про нейтралітет

Чому Україна проти замороження конфлікту

Зеленський запевнив, що замороження війни спричинить нову агресію Росії в майбутньому.

З 2014 року конфлікт з Росією був заморожений і багато перемовин ні до чого не призвели, пояснює президент.

Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо третьої війни. В 2014 році почалася одна війна, буда окупація наших територій, у 2022 році – повномасштабна війна. Хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню, була Норманська четвірка та Мінський процес,

– каже Зеленський.

Багатоформатні перемовини з Росією не дали результату, почалася повномасштабна війна. Без розуміння майбутнього, вважає Зеленський, Україна дуже ризикує, заморожуючи конфлікт.

"Все повинно бути на папері, зрозуміло, як закінчиться ця війна і хто, в якому обсязі буде нести за неї відповідальність. Авжеж, агресор", – зазначає Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що першим пунктом Плану перемоги є не членство у НАТО, а запрошення. Це дасть Україні гарантії, що ніхто в майбутньому, коли наша країна зможе вступити, не змінить своєї позиції.