Це Путін смикає за всі нитки: Жданов сказав, чи схиляє Захід Україну до перемовин

Останнім часом знову почали з'являтися повідомлення у ЗМІ, що Захід може почати схиляти Україну до переговорів з Росією. Диктатор Владімір Путін всіляко намагається досягнути цих перемовин.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він прокоментував інформацію від німецького видання Bild, що Захід може почати схиляти Україну до перемовин, якщо до осені ЗСУ не зможуть частково або повністю звільнити території.

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Путін почав смикати за "усі ниточки"

Як вважає Жданов, останнім часом Кремль почав активно діставати усі компромати та використовувати лояльних західних політиків, щоб змусити Україну сісти за перемовини. Ті почали зливати в ЗМІ так звані "інсайди" про перемовини, а це згодом тиражують західні видання.

Військовий експерт звернув увагу на послання солідарності до народу України від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він підкреслив, що НАТО підтримуватиме Україну скільки завгодно. Також Альянс "відстоює ваше право обирати свій власний шлях".

НАТО офіційно спростувало ці чутки, про які пишуть західні ЗМІ. Також у Білому Домі теж говорили, що Україна обирає рішення, коли почати переговорний процес, що б там не писали в ЗМІ,

– зазначив Жданов.

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