"Нацистська держава у стадії напіврозпаду": Медведєв випадково образив Росію замість України

Колишній президент Росії знову вирішив образити Україну та Європу у своєму фірмовому стилі. Причиною став виступ голови Єврокомісії. Але цього разу під час бризкання Медведєва отруйною слиною щось пішло не так.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв образив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. 19 травня він опублікував істеричний пост у соцмережах, передає 24 Канал.

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Чому у Медведєва знову "пригоріло"

Під час виступу на саміті G7 Урсула фон дер Ляєн підтримала мирний план Володимира Зеленського та вкотре нагадала, що саме Росія несе відповідальність за війну, а Україна лише захищається від агресії. Вона заявила, що "мирні переговори, які зрівнюють сторони, мають бути відкинуті".

Ці слова, звичайно, не сподобалися Медведєву. Одіозний російський політик назвав голову Єврокомісії "тіткою" та "гінекологом, яка прикидається керівником".

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Потім колишній президент Росії пішов у рознос. Він спробував похизуватися письменницькою майстерністю й образити Україну, не згадуючи напряму назву держави. Але у результаті за змістом вийшло, що Медведєв наче облаяв Росію.

Звичайно, це так. Які можуть бути рівні переговори з нацистською державою, яка перебуває у стадії напіврозпаду під зовнішнім управлінням?

– написав він.

А після цього Медведєв заявив, що зараз не існує жодних співрозмовників, окрім Вашингтона. Далі він почав фантазувати про обговорення зі США умов післявоєнного устрою. А в кінці посту скандальний політик раптово дійшов висновку, що такі перемовини наразі не потрібні.

Інші абсурдні заяви Медведєва

Колишній президент держави-терориста закликав ліквідувати Володимира Зеленського. Дмитро Кулеба поставив на місце кремлівського посіпаку. Голова МЗС України порадив йому пити менше горілки.

Не так давно Медведєв запропонував розірвати дипломатичні стосунки з Польщею. Йому не сподобалося, що Варшава повернула собі будівлю біля російського посольства.

Також експрезидент Росії пригрозив Польщі окупацією та назвав поляків "русофобами". Таку сильну фрустрацію тоді в нього викликала порада перейменувати Калінінград на Крулевець.