Чи передбачені контакти українців із росіянами в Саудівській Аравії: у МЗС пояснили

Невдовзі відбудеться зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії. У МЗС розкрили деталі щодо неї.

Речник МЗС Георгій Тихий розповів, що участь глави МЗС та контакти з росіянами під час переговорів у Саудівській Аравії не передбачені. Про це пише 24 Канал.

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Буде двосторонній формат

За словами речника, мова йде про технічні переговори з "військовим компонентом".

Нам невідомо, як будуть відбуватися контакти з росіянами: це їхній вибір. Але ми готуємось саме до двостороннього формату Україна – США,

– заявив речник.

Також Тихий наголосив, що Україна вже погодилася на повне припинення вогню. Його можна було б почати негайно, якби Москва цього захотіла. Однак натомість Росія масовано атакувала Одесу, а за кілька днів до цього – Кропивницький.

За словами Тихого станом на сьогодні Україна спілкується з американської стороною, американська – з російською.

Він наголосив, що ця модель довела свою ефективність уже в минулому.

У 2022 році Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина... Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить човникову роботу, він можливий, тому ми і зараз так це розглядаємо,

– зазначив речник.

Зустріч між делегаціями США та України запланована на 24 березня. Цікаво, що Росія відправляє на переговори в Саудівській Аравії радника директора ФСБ Сєрґєя Бєсєду, відомого своїм провалом у підготовці вторгнення в Україну у 2022 році.