Чи передбачені контакти українців із росіянами в Саудівській Аравії: у МЗС пояснили
- У МЗС України заявили, що контакти з росіянами під час переговорів у Саудівській Аравії не передбачені; зустріч буде у двосторонньому форматі Україна – США.
- Україна готова до повного припинення вогню, але Росія продовжує атаки, зокрема нещодавно обстріляла Одесу та Кропивницький.
Невдовзі відбудеться зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії. У МЗС розкрили деталі щодо неї.
Речник МЗС Георгій Тихий розповів, що участь глави МЗС та контакти з росіянами під час переговорів у Саудівській Аравії не передбачені. Про це пише 24 Канал.
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Буде двосторонній формат
За словами речника, мова йде про технічні переговори з "військовим компонентом".
Нам невідомо, як будуть відбуватися контакти з росіянами: це їхній вибір. Але ми готуємось саме до двостороннього формату Україна – США,
– заявив речник.
Також Тихий наголосив, що Україна вже погодилася на повне припинення вогню. Його можна було б почати негайно, якби Москва цього захотіла. Однак натомість Росія масовано атакувала Одесу, а за кілька днів до цього – Кропивницький.
За словами Тихого станом на сьогодні Україна спілкується з американської стороною, американська – з російською.
Він наголосив, що ця модель довела свою ефективність уже в минулому.
У 2022 році Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій цю роль відігравали ООН і Туреччина... Такий формат дипломатії, в якому є сторона, яка робить човникову роботу, він можливий, тому ми і зараз так це розглядаємо,
– зазначив речник.
Зустріч між делегаціями США та України запланована на 24 березня. Цікаво, що Росія відправляє на переговори в Саудівській Аравії радника директора ФСБ Сєрґєя Бєсєду, відомого своїм провалом у підготовці вторгнення в Україну у 2022 році.