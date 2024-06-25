Історичний день: в Люксембурзі стартують перемовини щодо вступу України до ЄС

У Люксембурзі 25 червня о 16:30 за київським часом розпочнеться перше засідання міжурядової конференції, яка ознаменує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. В ЄС вже почали вітати нашу державу та називають цей день історичним.

Українську сторону представлятиме віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. З боку Євросоюзу буде Аджа Лябіб – голова МЗС Бельгії, яка завершує головування в Раді ЄС, інформує кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко.

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Яких питань стосуватимуться перші глави та кластери

Міжурядова конференція дає лише формальний старт переговорному процесу. Самі перемовини розпочнуться після відкриття переговорних глав.

Перші глави та кластери стосуватимуться базових засад ЄС, зокрема економічних критеріїв й забезпечення належної судової влади. Далі кластери стосуватимуться євроінтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, перегляд сільськогосподарської та зеленої політики, а також перегляд зовнішньої політики країни.

Загалом Україна має відкрити та закрити 35 переговорних розділів, які складаються з шести тематичних кластерів.

Сьогодні дуже важливий день. Ми починаємо офіційні переговори з Україною та Молдовою, а для Естонії це дійсно історичний день, адже ми приєдналися до Європейського Союзу 20 років тому,

– зауважив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він додав, що процес розширення є стратегічною і природною частиною екзистенціального питання, тому що ми не можемо мати сірих зон навколо Європейського Союзу.

Яка позиція Угорщини щодо вступу України

Єврокомісія оцінюватиме наскільки активно та ефективно євроінтегрується Україна. Однак з цією оцінкою мають погодитися всі держави-члени ЄС, шляхом одностайного голосування.

Наразі невідомо, чи вдасться Україні відкрити першу переговорну главу вже цього року, оскільки наступною в раді ЄС головуватиме Угорщина. Раніше посол Угорщини при ЄС Балінд Одор заявив, що Будапешт не планує проводити другу міжурядову конференцію з Україною упродовж наступних пів року.

Крім того, угорці очікують, що Україна має забезпечити права нацменшинам, відповідно до вимог, які просуває Будапешт.

Я очікую від України зобов'язання прийняти план дій, як це передбачено в межах переговорів щодо розв'язання питань меншин, включаючи представників меншин в Україні. У нас є список з 11 пунктів, в якому перераховані розв'язання питань,

– мовив міністр Угорщини у справах ЄС.

Яких змін потребує Євросоюз

Зараз складно спрогнозувати, коли врешті-решт відбудеться вступ України до ЄС. Зазвичай цей процес відбувається десятиліттями. Втім, представниця німецького уряду Анна Лурманн наголошує на необхідності проводити внутрішні реформи й в самому ЄС, аби підготуватися до розширення зсередини.

Обидві країни (Україна та Молдова – 24 Канал) досягли величезного прогресу у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та свободи преси. Саме тому сьогодні ми розпочинаємо переговори про вступ. Водночас ми маємо підготувати ЄС до цього розширення,

– зазначила міністерка Німеччини з питань Європи Анна Лурманн.

За її словами, Євросоюз має бути готовим прийняти нових держав-членів до Євроблоку вже за 5 років. Тож важливо, щоб наприкінці тижня Європейська Рада розглянула амбітну програму реформ для ЄС.

Зазначимо, що сьогодні за київським часом о 19:00 також буде відбуватися міжурядова конференція про вступ Молдови до ЄС.