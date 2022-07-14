Намагаються виправити свій імідж, – Ауштрявічюс про деблокаду українського зерна

Розв'язана проти України війна та блокада експорту зерна дуже дорого коштує росії. Вони намагаються хоч якось виправити ситуацію.

Таку думку 24 каналу висловив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Саме тому росія й погодилася на перемовини щодо деблокади українських портів.

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Нинішня ситуація завдає збитку росії

За словами Ауштрявічюса, теперішня ситуація, яка склалася навколо війни проти України завдає серйозних проблем окупантам. росію буквально звинувачують в тому, що через неї може статися продовольча криза. Адже саме вони блокують українські порти.

Депутат Європарламенту вважає, що росія погодилася на перемовини щодо деблокади портів, щоб хоча б трішки покращити свій імідж на міжнародній арені.

Вони все-таки хочуть чуть виправити свій імідж на світовому ринку та виглядати більш пристойно в політичному сенсі. Це може подіяти, – вважає Ауштрявічюс.

Однак на переговорах варто бути обережними, адже росія спробує вибити для себе якнайбільше переваг.

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"Зернові переговори" України з росією: що відомо

13 липня у Стамбулі відбулися перемовини України з росією щодо деблокади українських портів та експорту українського зерна. Участь в них взяли також представники Туреччини та ООН. Наступна зустріч, як повідомили у Міноборони Туреччини, має відбутися наступного тижня.

Поки про конкретні результати перемовин майже нічого не відомо. Утім, за словами президента Володимира Зеленського, в переговорах є певний прогрес. Найближчими днями певні деталі мають узгодити із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.