У Путіна кажуть про "важливий крок" щодо врегулювання війни в Україні

Російська та американська делегації США провели перемовини в Саудівській Аравії. Після цього у Кремлі зробили заяву.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що США та Росія зробили дуже важливий крок у бік мирного врегулювання "конфлікту в Україні". Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Пєсков зробив низку заяв

Речник Кремля вважає, що переговори Путіна та Трампа можуть відбутися до кінця лютого, але можуть і пізніше. ️Путін визначить переговорника зі США після того, як Вашингтон назве свого.

Можливість участі Мединського у переговорах щодо України залежить від рішення президента. Крім цього, переговори зі США – дуже важливий крок для майбутнього врегулювання ситуації.

Також Пєсков зазначив, що Париж не зв'язувався із Москвою з приводу поговорити із Владіміром Путіним. ️Також у Кремлі вважають, що у відновленні відносин із США зроблено перший крок, але висновки робити рано.

Трамп також зробив низку суперечливих заяв стосовно перемовин з російською делегацією. Зокрема, він сказав, що Володимир Зеленський має низький рівень підтримки серед українців, а Путін "дуже швидко" можу знищити наші міста.