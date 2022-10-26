У нас є запобіжник, – Краєв сказав, що завадить надалі підштовхувати Україну до перемовин

Україну будуть надалі підштовхувати до переговорів з Росією через ядерний шантаж диктатора Путіна. Однак Київ має запобіжник, який дозволить провести перемовини тоді, коли це буде вигідно.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, все частіше лунають заклики провести великі переговори між США та Росією.

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Варто визнати, що дійсно є питання, які будуть обговорювати ці дві країни. До прикладу, ядерна безпека світу. Таких питань буде все більше. Відповідно й заклики провести переговори щодо війни в Україні теж наростатимуть.

В України є запобіжник

Краєв переконаний, що ніхто не буде говорити про Україну без України. Тут є "певний запобіжник" від міжнародних партнерів. Сполучені Штати свого часу чітко наголосили, що цей принцип буде непорушним. А щодо всіх питань, які стосуються Росії, Україну, як мінімум, триматимуть в курсі.

До прикладу, про взаємні гарантії безпеки у ядерній сфері. Навіть у таких питаннях будуть тримати нас в курсі. На відміну від інших союзників ми будемо розуміти, як складатиметься ситуація,

– зазначив Краєв.

Після таких гарантій і президент Франції Еммануель Макрон, і Папа Франциск можуть пропонувати, що захочуть. Але є чітка позиція від США та Британії, які чітко розуміють, як має йти цей процес.

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Додамо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц потужно розхвалив Україну. Він наголошує, що після перемоги держава буде членом ЄС, експортером промислових та сільськогосподарських продуктів і одним із потужних постачальників "зеленої" енергетики.

Про це він заявив під час Міжнародної експертної конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України. Шольц наголошує, що Захід допомагатиме Україні і після перемоги. Вже потрібно розробляти відповідні довгострокові програми.