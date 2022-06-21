Перемовини України, Росії, Туреччини та ООН щодо зерна пройдуть наступного тижня, – ЗМІ
Джерело:A HBR
Наступного тижня мають пройти переговори Росії, України, Туреччини та представників ООН щодо вивезення українського зерна. Вони відбудуться у Стамбулі.
Мета переговорів – організувати процес вивезення зерна з України. До них нібито має приєднатись генсекретар ООН. ЗМІ пишуть про це, посилаючись на свої джерела.
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Перед переговорами до Росії поїде турецька делегація
Щоправда, остаточний склад учасників зустрічі не уточнюють. В ООН поки не оголошують і точну дату можливих переговорів.
Повідомляють, що перед тим до Росії вирушить турецька військова делегація, аби обговорити кроки, які можна зробити для вивезення зерна через українські порти. За інформацією ЗМІ, перевезення вантажів морем може розпочатися протягом місяця після досягнення певної угоди.
У червні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення українського зерна. Привідкрили завісу, що обговорюють механізм створення "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України та Туреччини.
Росія блокує порти та краде українське зерно
- Від початку повномасштабної війни Росія заблокувала українські порти у Чорному морі. За підрахунками Міністерства сільського господарства, понад 20 мільйонів тонн зерна, яке зазвичай експортувалося, тепер заблоковані у цих портах.
- Україна – великий експортер зерна. Наша держава щороку вирощує достатньо їжі, щоб прогодувати 400 мільйонів людей. Ми виробляємо 42% соняшникової олії від світового показника, 16% кукурудзи і 9% пшениці. В ООН наголосили, якщо не вирішити цю проблему, мільйонам загрожує голод.
- Росія краде українське зерно, що фіксують супутникові знімки. Держава-агресор вивозить його до Сирії та намагається незаконно продати.
- Україна наразі розробила 2 маршрути для експорту зерна – через територію Румунії та Польщі. Також хочуть відкрити третій шлях, про який домовляються з країнами Балтії.
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