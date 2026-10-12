Україна готується до важливих перемовин із ЄС

Україна готується до важливих перемовин із Європейським Союзом. Під час них обговорюватимуть ключові фінансові потреби держави.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

На що Україна розраховує під час переговорів?

Підготовка до переговорів передбачає детальне опрацювання ключових позицій України та її фінансових потреб. Українська влада прагне домовитися з європейськими партнерами про необхідні ресурси для забезпечення стійкості держави.

Готуємось до важливих перемовин із Євросоюзом. Детально обговорили ключові позиції, ключові фінансові потреби. Наша робота з Єврокомісією та лідерами Європи завжди максимально конструктивна,

– зазначив президент.

Одне з головних завдань української сторони – забезпечити необхідне фінансування на 2026 та 2027 роки. Ці кошти мають допомогти державі зберігати стійкість і задовольняти ключові потреби в умовах повномасштабної війни.

До роботи залучені прем'єр-міністр України, міністр фінансів і команда Офісу Президента, які підтримують зв'язок із європейськими партнерами.

Потрібне чітке спільне бачення і конкретні результати. Відповідальність персональна. Дякую всім, хто допомагає!

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити для України переговорні кластери 2 та 3. Відповідне рішення стосується також Молдови, а 13 жовтня стане важливим дипломатичним днем для кількох країн-кандидатів на вступ до ЄС. Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" і кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Домовленості вдалося досягти після того, як 12 жовтня Верховна Рада ухвалила необхідні зміни до закону про освіту. Документ має врегулювати питання, які тривалий час викликали застереження з боку Угорщини.