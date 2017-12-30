Переможцем шоу Х-фактор 8 сезон став Михайло Панчишин: відео виступу

Українське шоу "Х-фактор" 8 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 30 грудня на каналі СТБ відбувся восьмий прямий ефір. У 18 випуску шоу назвали довгоочікуване ім'я переможця проекту – ним став Михайло Панчишин, підопічний Дмитра Шурова.

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 18 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали переможця проекту. Ним став молодий виконавець Михайло Панчишин.

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Х-фактор 8 сезон 18 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин став переможцем проекту

Михайло Панчишин прийшов на проект "Х-фактор" у 19-річному віці з міста Рудки, що на Львівщині. 11 листопада у першому прямому ефірі співочого шоу хлопець виконав пісню гурту "Океан Ельзи" "Сьюзі". Михайло був наймолодшим підопічним в команді тренера Дмитра Шурова. За освітою Михайло кухар-кондитер, але він вирішив спробувати свої сили ще й музичній кар'єрі.

Як зазначав сам переможець "Х-фактор" у попередніх інтерв'ю, він пишається тим, що "у нього найкращий у світі батько". Як виявилось, коли Михайло пройшов в прямі ефіри "Х-фактор", то відразу ж подзвонив своєму татові, який не стримав емоцій і розплакався від щастя. Хоч він і став переможцем проекту, але раніше зізнався, що трішки переживає, тому що побоюється, що не впорається з популярністю.

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Своєю мрією він називає велике кохання, яке він вперто очікує. Раніше у нього був невдалий досвід стосунків, через що він досі дуже побивається. У людях цінує щирість, а своїм талісманом вважає цифру "8", – з цим і пов'язані його вісім татуювань на тілі. Гурт "Нерви" є його улюбленим, через що він одного прямого ефіру виконував їхню популярну композицію "Кофе мой друг".