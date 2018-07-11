Переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай приїхала до Києва: відома причина

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай відвідала столицю України. У Києві зірка пробуде до вечора 11 липня.

Нетта Барзілай, яка отримала світову славу завдяки перемозі на пісенному конкурсі Євробачення 2018, вирішила приїхати до Києва. У середмісті столиці співачка знімає новий кліп.

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Відомо, що зйомки пройшли біля Київського музею історію. Українці впізнали Нетту Барзілай та зняли кількасекундне відео, на якому видно, що співачка вмостилась на м'який диван та крутиться на ньому, коли повз неї пробігають чоловіки у формі.

Окрім цього, Нетту побачили в місті Буча, що неподалік столиці. Там у парку зірка брала участь у зйомках на тому ж дивані.

За інформацією ТСН, артистка пробуде у Києві до вечора 11 липня. Наразі зйомки відеокліпу тривають на київській Борщагівці. Одразу після завершення роботи Нетта Барзілай повернеться до Ізраїлю.

Нагадаємо, що 12 травня у Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. За результатами голосування глядачів і журі, конкурсант з Ізраїлю Нетта Барзілай здобула перемогу. Вокалістка оригінально заспівала пісню "Toy", яка й стала новим світовим хітом, отримавши понад 14 мільйонів переглядів на YouTube-каналі.